David Jurásek integrou o estágio do Benfica em Inglaterra apenas na terça-feira e não participou no jogo de preparação contra o Southampton. O defesa, de 22 anos, assistiu ao encontro da bancada e partilhou as suas primeiras impressões da equipa.



«Observei o jogo das bancadas. A equipa pareceu-me excelente. Achei-a mais rápida [do que o Southampton], mais técnica, um pouco melhor em todos os aspectos. Mas não estou assustado, bem pelo contrário, estou ansioso por jogar e fazer parte da equipa», começou por dizer em entrevista ao jornal «Sport.cz».



O mais recente reforço das águias confessou que tudo ainda «parece um sonho». «Para já, ainda parece tudo um sonho. Ainda estou a absorver a ideia de que faço parte de um clube como este. Quando cheguei ao estádio da Luz disse a mim próprio: 'Isto é sério, não é uma brincadeira'. Pensei o mesmo quando me disseram que ia viajar com Di María, Otamendi e Rui Costa para Inglaterra», referiu, entre risos.

«A viagem foi interessante, é maravilhoso estar entre tais personalidades. Eles falavam principalmente português, então estava mais a ouvir. Mudaram para o inglês aqui e ali e envolveram-me também, mas acabei por não interagir tanto. Isso motivou-me a começar a aprender português ainda mais», acrescentou.



O lateral-esquerdo foi questionado acerca do presidente do Benfica a quem deixou muitos elogios. «É uma ótima pessoa. Estamos a dar-nos bem. Ajuda-me imenso com tudo e acho que não olha para mim como um subordinado, mas mais como um amigo», atirou.



«A minha mãe chorou quando falou com o Rui Costa. E para o meu pai ele é um herói do tempo dele, ele viveu tudo isso, mas não chorou», disse ainda, lembrando a presença da família aquando da assinatura do contrato com o campeão nacional.

A transferência para o Benfica permitiu a Jurásek reencontrar Bah, dinamarquês com quem jogou no Slavia de Praga e que tem sido importante na sua integração no plantel do Benfica. «Cheguei na terça-feira à noite e alguns jogadores já tinham sido dispensados. Por isso, só conheci alguns no hotel. Todos se mostraram felizes pela minha chegada e felicitaram-me pela transferência. O Bah tomou conta de mim no dia seguinte e levou-me para o pequeno almoço. Cumprimentei toda a gente», relatou.



«Bah? Jogámos juntos e já nos conhecemos. Ele e o Musa ajudam-me muito. O Peter fala muito bem checo e é bom ter a possibilidade de falar a minha língua caso contrário teria de falar inglês. Toda a gente é simpática e tenta ajudar-me. E o treinador Roger Schmidt é também uma pessoa agradável, tenho boa impressão dele e de toda a equipa», concluiu.