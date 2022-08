Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, garantiu este domingo, após o triunfo sobre o Werder Bremen, que não tem quaisquer dúvidas que Daichi Kamada vai permanecer na equipa.

O avançado japonês tem sido dado como próximo do Benfica, mas o treinador diz já ter a garantia que não vai haver transferência, apesar do jogador estar a entrar no último ano de contrato.

«Antes do jogo fiquei aliviado por Kamada se ter identificado coo o nosso projeto. Falei muito com ele nos últimos dias. Ele vai ficar no Eintracht Frakfurt, definitivamente», garantiu Oliver Glasner.

De resto, também o diretor desportivo comentou esta notícia no mesmo sentido.

«Acho que ele vai ficar. Temos como objetivo ampliar o contrato dele. Ele sente-se confortável, também sabe o que tem aqui. Estou relativamente confiante de que ficará connosco», referiu Markus Krösche.

Segundo o Maisfutebol sabe, houve de facto conversações do Benfica e o Eintracht Frankfurt e os valores que a SAD encarnada apresentou chegaram a estar próximos dos que o clube pretendia. No entanto, o interesse arrefeceu nos últimos dias, também por causa da pressão do treinador Oliver Glasner para o jogador ficar no Eintracht.