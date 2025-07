Foi com uma mensagem curta, publicada nas redes sociais, que Orkun Kökcü se despediu do Benfica, esta terça-feira, depois de já ter sido apresentado como reforço do Besiktas.

«Obrigado a todos os meus companheiros, treinadores e adeptos pelo tempo que passei no clube. Desejo-vos o melhor para o futuro», escreveu o internacional turco numa story no Instagram.

Recordamos que o médio foi emprestado até ao final da temporada, ficando o clube turco com uma cláusula de compra obrigatória fixada em 25 milhões de euros aos quais podem vir a ser acrescidos mais 5 milhões por determinados objetivos.