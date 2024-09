No rescaldo à vitória na receção ao Santa Clara (4-1), Kökçü falou à flash da BTV.

«Começámos mal o jogo, com o golo do Santa Clara. Ainda procurámos pela melhor abordagem durante 20 minutos. Depois, começámos a ter a bola e a controlar o jogo. É um novo ciclo, com um novo treinador, com uma nova energia e queremos dar tudo pelo clube. Os adeptos estiveram connosco e criaram um ambiente fantástico.»

«Todos queremos jogar. Temos de mostrar que não éramos maus antes da pausa para as seleções. Agora, foco na Liga dos Campeões.»