Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Rio Ave no Estádio da Luz:

[O que faz de Aktürkoglu um jogador tão especial?]

«Sentimos que ele tem chegada e que a equipa está a interpretar muito bem os seus movimentos. Ele marcou um golo parecido de cabeça no primeiro jogo com o Santa Clara. Em curtas diagonais, espaços pequenos, ele pode aparecer dentro da área. [Mas] Tem de ter alguém que o sirva em condições, como o Kökcü fez no primeiro jogo e serviu hoje o Di María nesse lance.

E ser treinador do Benfica é ter jogadores talentosos como ele e todos os outros. É valorizar o coletivo. Ele está a ser importante pelos golos que tem feito, mas a equipa tem feito um trabalho que me deixa satisfeito e sinto que esta equipa ainda pode crescer mais com o tempo: com os jogos e com os treinos.»