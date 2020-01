O médio criativo brasileiro Pedrinho foi um dos últimos alvos apontado ao Benfica.

Na antevisão ao jogo com o Belenenses para a Liga, Bruno Lage foi questionado se o jogador que poderá integrar o plantel até ao fecho do mercado se trata de Pedrinho.

Inicialmente, a resposta indicava no sentido de não ser o jogador do Corinthians, mas depois ficou claro que o técnico não percebeu o nome do jogador.

«O médio do Corinthians», acrescentou a jornalista.

«Ah, o Pedrinho!», retorquiu Bruno Lage. E ficou por aí, prometendo abordar o assunto do jogador que pretende ver no plantel na próxima conferência de imprensa.

O técnico das águias falou ainda sobre o momento de Zivkovic e deu a entender que dificilmente terá muito mais tempo de utilização esta temporada. «Lidamos com ele da mesma forma que temos feito até aqui com toda a gente, que é tratar todos com enorme respeito. Respeitar o homem e o jogador, mas perceber que em função daquilo que é o rendimento e a nossa ideia para o futuro, é como disse: é o jogador com menos tempo de utilização», rematou.