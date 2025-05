Bruno Lage, treinador do Benfica, esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Estoril, abordou uma conversa que teve com Schjelderup e voltou a remeter para a dificuldade das escolhas no onze benfiquista, pois as águias possuem «alas com muita qualidade».

«A conversa que eu tive com ele [Schjelderup] não foi dura. Dura eventualmente foram as críticas que o Andreas sofreu a seguir ao jogo. Aqui foi de confiança e continuo a confiar muito nele», começou por dizer em relação ao jogador norueguês.

«Nós não podemos jogar com toda a gente e aproveito para voltar a repetir aquilo que disse na conferência após o último jogo, que é o seguinte, os alas são jogadores de enorme qualidade, uns conseguem interpretar momentos diferentes do jogo e isso dá-nos a oportunidade de poder gerir o jogo como queremos. [...] Por isso, quando uns vão tendo mais minutos, outros vão tendo menos minutos, o que é importante é eles sentirem a confiança do treinador», afirmou, voltando a referir que nenhum jogador está com problemas no plantel encarnado.

O Benfica joga contra o Estoril, na Amoreira numa partida da 32.ª jornada da Liga que está marcada para sábado, às 20h30, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.