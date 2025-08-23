Bruno Lage foi instigado a comentar a exibição de Amar Dedic, mas preferiu estender a avaliação a todos os reforços, na conferência de imprensa que se seguiu à vitória do Benfica sobre o Tondela (3-0) no Estádio da Luz.

O treinador começou por abrir um parenteses…

«Antes de mais, uma palavra para os nossos adeptos que foram realmente fantásticos, foram muito importantes. Depois dar também os parabéns ao Ivo [Vieira] pela forma como preparou o jogo. Um jogo taticamente muito bom, porque ele sabia que tínhamos jogado na quarta-feira, tem a noção do que é fazer uma viagem da Turquia e regressar apenas na quinta-feira à noite e ter o dia de sexta-feira para preparar o jogo e jogar com 72 horas em cima. Obrigou-nos a correr muito, a chamar-nos na pressão quando faziam a construção curta, procurar a construção em profundidade e meter-nos sempre a correr. Mas a equipa teve um comportamento muito bom, fomos muito fortes, juntos, num bloco quer muito alto quer num bloco mais baixo para ganhar a bola e depois tivemos a capacidade e a inteligência de construir três golos muito bonitos».

Voltando à exibição de Dedic…

«Mais importante, e não fujo à questão, é valorizar o que fizemos em termos coletivos e o objetivo do jogo, que era vencer, garantir os três pontos. Deixa-nos muito satisfeitos termos olhado para a equipa do ano passado e ter percebido muito bem o que nos faltava e escolher muito bem os jogadores para sermos uma equipa forte. Estou muito satisfeito com toda a gente. Uns vão jogando mais, vão-se conhecendo melhor, têm outra capacidade de se relacionar mais rápido com os colegas ao lado. De forma geral, estou satisfeito com os que cá estavam e muito satisfeito com a forma como os jogadores chegaram e integraram na equipa.

O que Lage quis dizer sobre «o que faltava na época passada»

«Em função do que nos aconteceu, de lesões, de saídas de jogadores em final de contrato, jogadores emprestados. Olhámos para as posições que sentíamos que podíamos crescer e é nesse sentido que estamos a fazer o mercado até ao final».

Obrador estreou-se na equipa principal no lugar de Samuel Dahl

«Fiquei contente pela estreia dele. Acredito que não seja fácil sair de uma equipa da segunda divisão espanhola e, de repente, ter a estreia que teve. Hoje um dos objetivos conseguidos foi a gestão física da equipa. Tínhamos em perspetiva que seria mais difícil os jogadores que não têm ritmo de jogo suportar os 90 minutos do que propriamente os que têm mais tempo e ritmo de jogo. Com o intervalo entre jogos e com a viagem entendemos logo que era o momento certo, porque temos plantel para o fazer, de criar algumas alterações e depois, à medida que sentíamos que tínhamos de alterar para manter a equipa viva no jogo, fomos fazendo. Já tinha jogador perto de 80 minutos na equipa B, hoje jogou cerca de 60 minutos. Teve um nível bom. Repito o que disse: estamos em agosto e esperamos muito mais de toda a gente».