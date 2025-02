Bruno Lage anteviu, na tarde desta sexta-feira, a visita ao Santa Clara, em duelo da 22.ª jornada da Liga.

«Sobre o Di María…sou licenciado em educação física, saúde e desporto. Até sei o que é o esternocleidomastóideo (risos). Discutimos e tomamos decisões em cima de factos. Para além deste conhecimento, ainda tenho os dados objetivos e as sensações do jogador. Na primeira situação, o Di María sentiu um desconforto, mas não apresentava qualquer lesão. Depois, fez tudo o que entendemos necessário para voltar a jogar – como atingir 30 km/h em médio no treino, fizemos as mesmas solicitações que fazemos no jogo. Tenho um elemento na equipa técnica só para o registo destes dados, para termos cuidado na carga de treino. Há um tratamento individual.»

«A lesão surgiu, mas é a dele e as dos outros. Os jogadores estão sempre sujeitos. As decisões não são tomadas ao acaso. O Di María faz hoje [sexta-feira] 37 anos e conhece muito bem o próprio corpo.»

Lage também comentou as recentes declarações do argentino, que revelou ter rejeitado os milhões da Arábia Saudita.

«Renovação? Tem de ser tratado no tempo certo. O mais importante é o sentimento do jogador. Conheço vários jogadores que, em vez de quererem ir para campeonato com uma dimensão menor, preferem terminar a carreira num sítio que seja especial. Analiso no mesmo sentido que interpretei as declarações do João Cancelo. Quer voltar ao Benfica, mas no tempo certo, para ajudar a ganhar títulos. Estou certo que vai ser tomada a melhor decisão, tanto para o Benfica como para o jogador», referiu, em conferência de imprensa.

O Benfica é 2.º classificado da Liga, com 47 pontos, menos quatro face ao Sporting. Por sua vez, o Santa Clara é 5.º, com 38 pontos. O encontro está agendado para as 18h deste sábado e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.