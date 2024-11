Apesar do excelente momento que atravessa, Di María tem o futuro em aberto, visto que está em final de contrato com o Benfica. O internacional argentino revelou recentemente que estava a tirar o curso de treinador. Será que Lage está disposto a tê-lo como adjunto?



«É tão gratificante o que ele está a fazer, não vamos projetar o futuro. Ainda faltam sete meses para o fim da época. A nossa exigência com ele é igual à dos outros. Estamos muito felizes com ele. Ainda há uns tempo, um colega perguntou-me se era o melhor golo que eu tinha visto ao vivo como treinador [a bicicleta ao Estrela], não sei se foi o melhor que vi, mas é um golo que nos irá marcar e que vamos lembrar para sempre. Ainda hoje hoje o Prestianni marcou um golo de pontapé de bicicleta e como ele é tão pequenino o Nico já estava a dizer que era um golo de triciclo porque de bicicleta era o do Di María. Este é o estado de espírito que nós temos. É o momento que estamos a viver», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo ante o Arouca (18h00).



«Vamos viver o momento e ajudar o Di María no que precisar. Cá estarei para decidir aquilo que for o melhor para a equipa. Se temos o Ricardo Rocha, podemos ter também o Di María um dia no banco. São jogadores com uma enorme experiência. O Ricardo Rocha tem tido um papel determinante, com a linha defensiva, com os esquemas táticos. São tudo jogadores e com experiência de jogador que nos tornam uma equipa técnica mais forte. Mas espero que continue a jogar por mais anos, porque tem competência e a forma como ele vive o futebol, a forma apaixonada como vibrou com o último jogo, o salto que ele faz para dentro das quatro linhas, é de alguém que está a desfrutar do momento e que está a gostar de jogar pelo Benfica», atirou.