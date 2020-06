O Benfica promoveu oito jovens da formação para a equipa principal, mas Bruno Lage deu os exemplos de Jardel, Florentino, Renato Sanches e João Félix, para dizer que não basta ter qualidade para as novas apostas conquistarem um lugar na equipa. Para o treinador, agora vai ser preciso perseverança, atitude e uma grande vontade para os jovens conseguirem impor-se. O «rendimento», segundo o treinador, é a palavra-chave para o sucesso.

«Já não é de agora. É um trabalho fantástico que o clube tem feito dando passos seguros. Este é mais um caso, são mais oito jogadores que têm feito um trabalho fantástico nos sub-23, equipa B e juniores, e que são o presente e o futuro do Benfica», começou por referir.

Todos têm qualidade, agora falta avaliar como se destacam como «homens». «Há algo que tem de ser transversal independentemente da idade deles, que é aquilo que nos pode definir enquanto homens durante a carreira. Altos e baixos vamos ter sempre e quando cheguei fiz essa reflexão com o grupo», prosseguiu.

Bruno Lage deu depois o exemplo do capitão Jardel que perdeu o lugar no onze para Ferro, mas nunca deixou de lutar para voltar às opções. «O Jardel, um dos jogadores mais intitulados do grupo, perdeu o seu lugar para um jovem, por lesão, mas também por mérito do Ferro que apareceu muito bem. Depois tentou voltar à equipa, teve nova lesão, mas continua hoje, com 34 anos, a treinar com uma vontade incrível de voltar a jogar», contou.

A atitude, para o treinador, é determinante. E, nesse sentido, deu os exemplos de Renato Sanches e João Félix que, depois de terem sido promovidos, agarraram o lugar na equipa. «Aconteceu, mas não acontece sempre. Chegar e esperar que as coisas aconteçam de imediato, não é assim. Há jogadores que nunca foram titulares na formação e, quando cá chegam, passam a ser. E outros que foram sempre titulares e deixam de o ser», destacou.

Para Bruno Lage, é preciso muita determinação e perseverança para os jovens vingarem no Benfica. E deu mais um exemplo «É este o tipo de resposta e mentalidade que temos de ter dos nossos jovens. Falo do Jardel, como falo do Tino [Florentino]. Chegou, foi titular, teve uma lesão que o deixou fora por muito tempo. Voltou, não teve bom rendimento, contratamos um jogador para essa posição, mas voltou a lutar. É essa a mentalidade que temos de ter. Contra tudo e contra todos, continuo a trabalhar. Foi a mensagem que passámos a todos. Todos têm potencial para jogar, mas o que os pode distinguir é a mentalidade. Mesmo que consigam chegar lá, tem de estar preparados para dar dois passos atrás para, depois, voltar a subir. O rendimento é a palavra chave», destacou ainda.