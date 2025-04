Bruno Lage está totalmente focado na receção do Benfica ao Farense, marcada para esta quarta-feira, e nem a crise institucional no futebol português, marcada pelo desentendimento público entre Fernando Gomes e Pedro Proença, desvia as atenções do treinador.

«A sua pergunta é muito interessante, mas o meu foco é o jogo com o Farense», começou por destacar Bruno Lage, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 27.ª jornada da Liga.

Ainda assim, o treinador do Benfica não deixou de expressar alguma preocupação com o facto da crise poder afetar toda a estrutura do futebol português, incluindo, o futuro dos clubes nas competições europeias.

«O que quero é garantir a possibilidade de voltar a jogar a Liga dos Campeões pelo Benfica e fazer pontos para ajudar no ranking», acrescentou ainda o treinador mesmo a fechar a conferência de imprensa.