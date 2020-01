O Benfica defronta este domingo no Minho o V. Guimarães, naquele que será o primeiro jogo dos encarnados em 2020 e o primeiro após Bruno Lage cumprir um ano à frente do comando da equipa.

«O balanço já foi feito várias vezes. Esta oportunidade de fazer um ano quando se inicia um novo ano é fantástica para fechar ano que passou. E está fechado. É o momento de olhar para o nosso carro, para o conta quilómetros, carregar no botão e pôr tudo a zeros», começou por dizer, antes de falar sobre o adversário, atual quinto classificado da Liga.

«O Vitória é uma excelente equipa e tem um excelente treinador com um passado que fala por si. Não é surpresa o que o Vitória tem feito. Já os defrontámos na Taça da Liga, foi um jogo muito competitivo. Tive a oportunidde de ver muito jogos do Vitória: contra nós, contra o Sporting, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Arsenal e Famalicão. É sempre uma equipa muito competitiva, com uma enorme organização e uma vontade enorme de ter bola e de colocar dificuldades no adversário», disse.

Bruno Lage confirmou ainda que André Almeida poderá ir a jogo este sábado e descartou o regresso imediato de Rafa à competição.