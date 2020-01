O Benfica oficializou no último dia do mercado de transferências a contratação do avançado luso-brasileiro Dyego Sousa. Horas depois, após o triunfo sobre o Belenenses, Bruno Lage explicou a opção pelo jogador que chega por empréstimo de um ano.

«Sentimos que precisávamos de um jogador devido à saída do Raúl de Tomás. Tivemos várias opções de mercado, mas tomámos a opção que achámos melhor. Trata-se de um empréstimo, de um jogador que terá uma adaptação fácil porque conhece o campeonato e a maioria dos colegas com quem vai jogar.

A ideia de ter mais um avançado é sentir que podemos voltar a jogar com dois avançados sair do banco. Era um jogador que estava referenciado há muito tempo e vem para acrescentar. É um finalizador nato que nos vem ajudar.»

[sobre o ‘aviso’ de que terá de correr]

«As equipas que nos querem vencer obrigam-nos a correr. E os adversários têm de sentir dificuldades a jogar contra nós. São muitas ações defensivas e ofensivas, por isso, todos os jogadores que quiserem entrar nesta equipa têm de saber que têm de correr nos treinos e nos jogos. E não foi por acaso que o colocámos logo numa passadeira a correr. O Dyego é um jogador extraordinário que quando entender a nossa forma de trabalhar pode ajudar-nos muito.»