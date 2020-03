Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Moreirense no Estádio da Luz:

«O jogo interior estava bloqueado com muita gente. O que nos estava a faltar era, sobretudo quando a bola chegava aos corredores, que houvesse movimentos de rotura que naquele momento nem Rafa nem Pizzi estavam a fazer pelos corredores. A bola estava a chegar aos corredores, os alas estavam a fechar muito dentro e a fazer uma linha de seis homens.

A entrada de Jota e Cervi foi para que a bola, quando chegasse por dentro ou por fora a eles, tivéssemos situações no corredor de dois contra um ou dois contra dois para que a bola pudesse entrar rasteira ou atrasada, como aconteceu em algumas situações.

O Adel, com o desgaste e o acumular de jogo, começa a ter uma iniciativa mais individual e naquele momento tínhamos de manter a cabeça fria. Ter Samaris e Pizzi por dentro, manter a circulação, continuar a ter homens por dentro, mas também ter homens por fora para criar dinâmicas quer por dentro quer por fora.»

[Satisfeito com o rendimento do meio-campo com Taarabt, Weigl e Samaris?]

«Nós temos jogado assim algumas vezes. A dinâmica difere sempre um pouco do que são as caraterísticas dos jogadores. Sabíamos que íamos ter o espaço interior muito bloqueado. Quantos mais homens lá metêssemos, seria muito complicado.»