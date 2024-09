Declarações de Bruno Lage após a vitória caseira sobre o Gil Vicente, por 5-1, na conferência de imprensa posterior ao jogo:

[Análise ao jogo]

«Aquilo que analisámos [antes do jogo] era que o Gil Vicente é uma equipa competente na construção, com qualidade técnica e uma estratégia muito bem definida. É uma equipa que gosta de ter paciência com bola, os seus jogadores são calmos. Tentam-nos desgastar e procurar os espaços mais à frente. Nós fizemos coisas positivas como virar o resultado com um golo de canto e na segunda parte pressentimos que necessitávamos de outro tipo de energia na frente. Queríamos explorar os espaços nas costas e ser eficazes na pressão. Assim aconteceu. Resultado muito bom para nós, de uma vitória em equipa, com golos de bola parada e a sair do banco. Isso deixa-nos muito satisfeitos.»

[Otamendi redime-se dos erros desta época com o golo?]

«Falo apenas do momento em que cheguei. Para todos é bom marcar. O Nico, pela sua experiência não fica abalado por ter cometido aquele deslize no primeiro golo. Vai-lhe dar a tranquilidade para ter boas exibições. Uma das palavras de ordem de hoje foi trazer a mentalidade vencedora e consistência. Independentemente dos títulos, todos têm de corresponder. Fiquei feliz também pelo Tino, em quinze dias leva dois golos. Revela trabalho porque os golos foram quase idênticos.»