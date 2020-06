Bruno Lage vai entrar nesta segunda etapa do campeonato menos pressionado depois de Luís Filipe Vieira ter garantido que, qualquer que seja o final da Liga, o treinador vai continuar ao leme da equipa. Quase em simultâneo, do outro lado do oceano Atlântico, o Flamengo também confirmou a continuidade de Jorge Jesus.

«O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês já diziam que o Jorge Jesus vinha substituir o Rui Vitória. Aconteceu? Não. O que eu controlo e me deixa tranquilo é ter reconhecimento das pessoas que trabalham comigo diariamente: jogadores, presidente e diretores», começou por comentar, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.

Uma questão que, segundo Lage, não o preocupa. «Quando um dia deixar de ser eu o treinador, o que vier a seguir já não é preocupação minha. Tanto pode ser o Jorge Jesus como outro a vir para este lugar, que é uma posição fantástica e de enorme orgulho. E digo isto com todo o respeito porque ele fez um trabalho fantástico, reconhecendo-lhe competência pela forma como a equipa jogava. Teve continuidade e em seis anos conquistou três campeonatos», acrescentou ainda o treinador.

Para Bruno Lage, a relação próxima entre Luís Filipe Vieira e o treinador Jorge Jesus é «normal». «Não acho nada de anormal que o presidente tenha este tipo de relação com o mister Jorge Jesus, com quem trabalhou seis anos, como tem comigo ao longo destes oito anos que levo no clube», referiu ainda.