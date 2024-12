Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o V. Guimarães no Estádio da Luz:

[A opinião generalizada há umas semanas era de que o Sporting era o grande favorito para vencer o campeonato. Considera que isso mudou agora que o Benfica está a dois pontos e com menos um jogo?]

«Eu olho para as três equipas – Benfica, Sporting e FC Porto – com plenas condições para atingirem o objetivo. E há seis ou sete equipas com enorme qualidade. O Vitória acabou de fazer uma belíssima exibição. Jogou muito bem, apesar do resultado, com o FC Porto, ganhou ao Sp. Braga no campeonato, o Sp. Braga também joga muito bem e está envolvido nas competições europeias. Moreirense, Famalicão, sem querer esquecer mais uma ou outra, são equipas muito competentes.

São equipas muito competentes. Vejam o caso do Vitória com cinco meninos que saíram aqui desta casa e com um plantel de enorme qualidade.

Acho que vai ser um campeonato muito competitivo e isso é que é importante. Olharmos para nós, continuarmos com a nossa evolução, preparar os jogos da melhor maneira, ter os jogadores sempre frescos e disponíveis e encontrar sempre as melhores soluções quando temos jogadores castigados. Temos um plantel com jogadores que saem do banco e que ajudam a equipa a ganhar.»

[Desde que o Bruno Lage voltou, o Benfica chegou a entrar em campo a 11 pontos da liderança, como aconteceu no clássico com o Porto. Como é que vai ser a partir de agora numa altura em que pela primeira vez parece ter alguma margem de manobra? A equipa vai ainda soltar-se mais daqui para a frente?]

«Não temos margem de manobra. Não, não, não. A nossa mentalidade e exigência não nos vai levar a folgar em nada. A nossa exigência é no treino. A equipa fez uma semana muito boa de treinos a preparar o que aí vem. Havia momentos em que eu acho que a equipa pode crescer e num deles é a controlar o jogo com bola e saber quando acelerar. Um exemplo disso é a oportunidade do Pavlidis. (…) Não tinha ideia dos 11 pontos. O nosso compromisso é fazer crescer a equipa e preparar já o jogo seguinte. Saímos deste jogo, que sabíamos que era difícil. Mérito ao Vitória e ao seu treinador. Somámos três pontos, reduzimos distâncias para o primeiro classificado e já temos jogadores a recuperar para preparar o jogo de quarta-feira para a Liga dos Campeões.»