Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Boavista por 3-0:

[Vitória clara do Benfica num jogo com uma entrada muito forte]

«Sim, foi exatamente isso. Uma entrada muito forte da nossa parte e esse era o nosso plano. Não mudar o chip, entrar bem e jogarmos como equipa, que era o mais importante. Só assim poderíamos vencer neste estádio perante esta equipa. Fico muito satisfeito pela exibição, pela entrada da equipa e pela personalidade. Muito talento ao serviço da equipa e muita gente a trabalhar ao serviço da equipa.»

[Segunda parte com ritmo diferente, não?]

«Sim, mas tivemos também uma entrada muito boa. Podíamos ter feito o 3-0 mais cedo. Depois é a sequência de um jogo de Liga dos Campeões com uma viagem longa e a equipa a recuperar. Mas sentimos sempre que tínhamos o controlo do jogo. Fomos fazendo alterações para dar frescura à equipa e todos deram o contributo. Estou também muito feliz pelo golo do Arthur Cabral.»

[Também era importante que Arthur Cabral voltasse aos golos, em função da situação dele na equipa?]

«Sim. Mas, quando eu cheguei, falei com toda a gente e disse que íamos começar todos do zero. Toda a gente tem trabalhado bem e o mais importante é funcionarmos todos em equipa. Hoje o mote era esse: só como equipa poderíamos vencer. Não mudar o chip e duas coisas: o talento ao serviço da equipa e o trabalho ao serviço da equipa»

[Aursnes e Tomás foram titulares. Pode explicar?]

«É olharmos sempre para o plantel e para o rendimento de cada jogador. Tivemos jogadores a chegarem recentemente e que têm duas semanas de trabalho com a equipa. Olhar para o jogo, o momento de cada jogador e escolher o melhor onze e a melhor estratégia. Foi isso que fizemos e acho que correu muito bem. A dinâmica na direita foi muito boa na primeira parte e isso deixou-me feliz.»