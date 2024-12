O Benfica recebe o Estoril esta segunda-feira e no próximo domingo vai a Alvalade defrontar o Sporting, num final de primeira volta que pode baralhar as contas no topo da classificação da Liga, mas Bruno Lage lembra que ainda há uma segunda volta por disputar e está convencido que o campeonato só vai ser decidido na ponta final.

«Acho que o campeonato vai ser muito disputado até ao final. As três equipas estão neste momento muito próximas umas das outras, as jornadas que se seguem vão valer três pontos e depois vão-se repetir no final da segunda volta. Vai ser um campeonato muito disputado e que vai ser decidido no final, por isso, o que é importante é estarmos preparados e respondermos a cada momento», destacou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do embate com o Estoril.

Bruno Lage entende que a melhor forma de chegar ao topo é vencer de forma consistente. «O momento é já amanhã e depois pensarmos no jogo seguinte, mas nada vale vencer amanhã, para depois não vencermos o próximo», destacou.

Bruno Lage quer, acima de tudo, ver a equipa a apresentar um futebol atrativo e deu dois exemplos. «Trabalhamos muito e é minha ambição é que a equipa apresente sempre um futebol atrativo, como quando jogámos com o FC Porto que, neste momento, é líder, ou com o Atlético Madrid que, curiosamente, neste momento, também é líder do campeonato espanhol. É isso que queremos, criar muitas oportunidades, ter os nossos jogadores perto da baliza para criarmos golos e para crescermos para cada vez sermos mais consistentes», referiu ainda