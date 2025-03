O Benfica vai acertar o calendário frente ao Gil Vicente esta sexta-feira, numa partida a contar para a 24.ª jornada. As águias estão com menos três pontos que o Sporting, devido ao jogo em atraso. Bruno Lage tem como objetivo chegar ao jogo com os leões numa posição «muito boa para conquistar o campeonato» e recordou o título conquistado na época 2018/19, onde também não «havia margem para errar».

«O campeonato de 2018/19 não havia margem para errar porque o confronto [n.d.r.: entre Benfica e FC Porto] foi muito cedo. Como nós olhamos para as últimas jornadas e temos confrontos diretos com os adversários diretos, acredito que tenha de ser o nosso objetivo, chegar a esse momento para disputar o campeonato. Por isso, é como lhe digo, não olhar muito para a frente, olhar é aquilo que nós temos que fazer a cada momento», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Vamos entrar em ciclos de jogos consecutivos, porque temos um jogo em traço, estamos na meia-final da Taça de Portugal, de continuar a jogar de três em três dias, por isso temos que nos concentrar muito naquilo que é o presente para depois, dentro de um mês e meio, nós podermos estar a olhar para aquilo que fizemos no último mês e meio e conscientes que tomámos as nossas decisões e com satisfação de haver cumprido», atirou Lage recordando que não é a primeira vez neste Campeonato que o Benfica parte em desvantagem com um jogo em atraso.

«Por força das circunstâncias, nós já estivemos nesta posição várias vezes, quando foi a alteração da data do jogo com o Nacional, chegámos a entrar em campo com 11 pontos de diferença da primeira posição. Nós não temos de nos despreocupar muito com isso, da diferença pontual, o nós temos de fazer, é o nosso trabalho. [...] Estando a faltar nove jogos para o final do campeonato, e que isto em termos de espaço de tempo são, sensivelmente, seis semanas mais a semana da Taça de Portugal, são sete semanas, é concentrar toda a nossa energia naquilo que temos de fazer a cada momento», concluiu.