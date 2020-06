Lançado por Bruno Lage no início da temporada, Nuno Tavares foi titular no jogo com o Rio Ave.

O lateral-esquerdo foi lançado para o lugar do lesionado Grimaldo e foi até eleito a FIGURA DO JOGO para o Maisfutebol.

Lage lembrou que o jovem futebolista já tinha deixado bons sinais no início da época, no qual foi titular nos primeiros quatro jogos oficiais da época, e falou numa solução «muito válida» para a posição de Grimaldo, afastado dos relvados até ao final da época.

«Estou plenamente satisfeito com o que o Nuno tem feito, não apenas com o que fez no último jogo, mas ao longo da época. Começou muito bem na posição de lateral-direito e na sua estreia [n.d.r.: na Liga] marcou um grande golo que nos abriu o caminho para a vitória perante o Paços. Não lhe passámos nada de especial horas antes do jogo com o Rio Ave, porque ele sente que é uma solução muito válida para a esquerda. (...) Nós sabíamos que ele ia corresponder», afirmou.