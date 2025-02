Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa no Estádio da Luz, depois da vitória sobre o Boavista (3-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

Num jogo com tantas oportunidades criadas pelo Benfica, ficou satisfeito com o nível de eficácia?

«Fiquei muito feliz pela exibição. Foi muita coisa que vi, o número de boas oportunidades. O Belotti fez o primeiro golo, mas tem dois ou três apontamentos muito bons, há uma entrada muito boa em que a bola vai ao poste. O próprios Zeki [Amdouni] tem movimentos muito bons, o Bruma aparece duas vezes isolado. São bolas que vão na direção da baliza e é uma fantástica exibição do guarda-redes adversário. O Akturkoglu também entrou bem, o Pavlidis entrou e faz mais um golo. Depois desta exibição e com o número de remates na direção da baliza, bem colocados, acho mais importante realçar isso do que outra coisa.

A titularidade Samuel Soares foi a pensar na Taça de Portugal? Tem novidades do Florentino (lesionado)?

«Sim, foi também dar algum tempo de jogo ao Samuel e dar também oportunidade ao Trubin que tem feito um trabalho fantástico, para ter um jogo para poder recuperar e poder sair desta sequência de jogos constantes. Foi também para preparar o jogo da Taça. É a competição em que o Samu tem jogado, vai jogar no próximo jogo.

Sobre o Tino, ainda não temos novidades.

Que gesto caricato foi aquele com Kokçu no momento da substituição?

«O Kokçu tem 24 anos, mas é um miúdo fantástico. Tem aquela barba, parece mais velho e carrancudo e não é. Acho que é importante as pessoas perceberem como ele é. Como jogador é fácil perceber, mas como homem anda um pouco escondido. É um homem que está muito feliz com que está a fazer e nós estamos muito felizes com ele».

O Dhal também fez uma boa exibição esta tarde, já está a pensar na opção de compra ou ainda é cedo?

«Ainda é cedo. Estamos muito satisfeitos com os quatro reforços de inverno e também com os miúdos que se vão estreando na equipa principal. Hoje, além do Samuel, o Belotti fez também um bom jogo, o Bruma também. Estamos muito satisfeitos com o Samuel e ele é uma agradável surpresa porque já mostrou que pode jogar em várias posições e poder ter várias tarefas, quer ofensivas, quer defensivas, na equipa e isso deixa-nos muitos satisfeitos porque isso nos permite jogar de diversas maneiras».