Durante a conferência de imprensa que serviu para antever o duelo com o Vitória de Guimarães, Bruno Lage abordou as mudanças de treinadores na Liga, explicando que tal dinâmica está enraizada no futebol português.

«O meu puto tem 9 anos e joga numa equipa que, em seis jogos, só venceu um e o treinador foi substituído. Isto é o futebol português. Por isso é que me concentro no que podemos fazer a cada momento. Não vale a pena olhar para recordes, nem olhar demasiado para a frente», argumentou, na tarde desta sexta-feira.

Por isso, o treinador do Benfica retomou a ideia que, por norma, domina as conferências de imprensa.

«Quando estamos num bom momento, queremos juntar mais boas exibições. Não penso nas contas, olho para o que é nosso e para a nossa evolução. É legítimo termos esta ambição [de vencer a Liga], é o que queremos, mas temos de nos manter humildes e com foco no próximo jogo», acrescentou.

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães na tarde deste sábado. O encontro está agendado para as 18h e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.