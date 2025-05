Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

Na primeira parte o Benfica controlou o jogo, mas na segunda teve mais dificuldades em atacar. Procurou explorar mais o corredor central?

«Não, como disse na primeira parte controlámos o jogo com e sem bola, a nossa pressão foi muito forte. Tínhamos uma estratégia à direita e à esquerda e penso que a equipa soube sempre interpretar. Tenho também de dar mérito ao Estoril, o jogo na segunda parte ficou um pouco dividido, mais corrido, com muitas paragens e com um ou outro cartão amarelo difícil de entender. O Pavlidis confessou-me que a partir do amarelo ficou ligeiramente condicionado na atuação, os pontas-de-lança têm de ser agressivos para meter o pé e segurar, mas o mais importante é olhar o jogo e sentir que a equipa estava segura. Fez uma grande exibição na primeira parte e depois soube estar junta, ser equipa, não dar grandes oportunidades ao Estoril e conquistar três pontos importantes».

O vencedor do campeonato deve ser a equipa mais regular. Acha justo o campeonato ser decidido em 90 minutos?

«Não sei se vai ser no próximo, mas vai ser como eu dizia há dois ou três meses, que as últimas jornadas iriam ser muito importantes e vão ser decisivas. Ainda hoje, tentamos avaliar as coisas em função das pontuações e, curiosamente, porque estive lá num dos anos em que o Liverpool fez mais de 90 pontos em dois anos consecutivos e não venceu o campeonato e esta época, com um treinador novo, vence com mais de 80. O mais importante é ir vencendo jogos e estar no fim na primeira posição».