Bruno Lage surpreendeu ao entregar a baliza a Samuel Soares na vitória sobre o Tondela (3-0) no Estádio da Luz. No final do jogo, em conferência de imprensa, o treinador explicou a sua opção.

Samuel Soares foi titular esta noite. É uma aposta para os próximos jogos?

«Vejo o Samuel Soares como vejo qualquer outro jogador. Tem um nível muito alto, estamos a dar continuidade ao trabalho que tínhamos vindo a fazer com ele. Para mim é claro: Trubin vai jogar com o Fenerbahçe, Samuel joga quando tiver de jogar. Temos muita confiança nos guarda-redes que temos».

Em que lugar é que coloca Samuel Soares no ranking dos guarda-redes da Liga?

«Tem de fazer essa pergunta ao treinador de guarda-redes, ao Nuno Santos. Não conheço os outros guarda-redes, só conheço os meus. Faz dentro de seis semanas um ano [que trabalha com ele]. Senti uma grande evolução do Samuel. Mesma situação: Akturkoglu jogou na semana passada, hoje jogou o Andreas [Schjelderup]. Sempre que sentir que um intervalo entre jogos for apertado, o Samuel pode jogar. Sempre que tem jogado, tem contribuído com grandes exibições e dá-me plenas garantias na baliza, em todos os momentos, quer defensivos, quer ofensivos».

Tomás Araújo também foi titular pela primeira vez, é para manter?

«Todos os jogadores têm capacidade para jogar. Depende da resposta de cada um. Mas posso adiantar já dois jogadores: joga Trubin e António Silva contra o Fenerbahçe. Os outros o Mourinho já sabe quais são».

Akturkoglu pareceu frustrado no final do jogo. O que se passou?

«Não lhe sei dizer. Acabei o jogo, fui cumprimentar os árbitros, cumprimentei o Ivo [Vieira], dei-lhe os parabéns pela exibição, dirigi-me ao balneário, falei para o grupo e vim preparar quer a flash, quer a conferência».