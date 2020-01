O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória por 3-2 frente ao Belenenses, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Jogo muito difícil, mas acima de tudo é uma vitória justa. Boa entrada no jogo, a primeira parte foi do nosso lado, ficou a sensação que a equipa quis muito rápido marcar o terceiro golo. Os espaços estavam lá, mas podíamos ter mais bola, controlar o jogo, ter mais paciência e aí o jogo não ficava tão dividido, permitimos isso ao Belenenses. Quisemos chegar rápido ao golo e não tivemos bola e deixámos o jogo ficar dividido. Quando isso acontece é sempre mais difícil defender. Em termos ofensivos criámos muitas oportunidades, mas pecámos porque quisemos as coisas de forma muito rápida.»

[Chiquinho em campo foi para ter posse] Sim. Coreu bem. O Chiquinho esteve bem e o exemplo disso foi o terceiro golo.

[Estreia de Taarabt a marcar] Ficamos felizes quando os jogadores conseguem o sucesso individual, mas o sucesso individual reflete-se coletivamente. O Taarabt e o Chiquinho já procuravam o golo há algum tempo e foi.»