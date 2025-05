Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações no final do empate (1-1) no Dérbi do Século, na Luz, que manteve tudo igual na frente da classificação:

«Se o golo sofrido cedo abalou a equipa? Não, Tínhamos todos os cenários preparados. A nossa intenção era procurar o primeiro golo e depois o segundo. Queríamos fazer o 1-0, com a atitude e mentalidade certas, depois do primeiro era procurar o segundo. Depois do intervalo a equipa mudou na questão dos duelos individuais, cresceu muito e ganhou as bolas divididas. Isso mudou muito para o nosso lado.

Porque é que Di María saiu ao intervalo? Foi tudo normal, o objetivo era meter jogadores de enorme qualidade nas costas dos médios do Sporting e junto aos centrais, por isso começaram o Di Maria e o Akturkoglu.

Tínhamos várias situações para poder alterar ao intervalo, em função do resultado. Foi isso que aconteceu. Os jogadores que entraram fizeram o trabalho deles e as substituições foram nesse sentido.

Quero realçar o apoio fantástico dos adeptos, uma atitude e exibição muito boas da nossa parte. Durante 90 minutos os jogadores fizeram tudo o que lhes pedi e assumo total responsabilidade pelo empate. Fica adiada a decisão do campeonato, continuamos a ter a possibilidade de ser campeões nacionais, mas não dependemos apenas de nós.»