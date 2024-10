O Benfica está com a moral em alta depois de ter goleado o Atlético Madrid, no Estádio da Luz, por 4-0, na última jornada da Liga dos Campeões, mas Bruni Lage não teme que a equipa enfrente o nacional, na Choupana, este domingo, com excesso de confiança.

O treinador assumiu que esse foi um dos assuntos que abordou com os jogadores na preparação do jogo e, segundo revelou, deu vários exemplos aos jogadores de resultados negativos que se seguiram a vitórias na Europa.

«Da nossa parte não, falámos precisamente de dois ou três jogos em que a equipa veio de resultados muito bons, depois no passo seguinte não aconteceu. Mas foi apenas uma conversa para perceberem o que é o futebol, que passamos do oito ao oitenta e do oitenta ao oito muito rápido. O que é mais importante, é que isso foram apenas exemplos», destacou.

Já aconteceu a Bruno Lage, na sua primeira passagem pelo Benfica, em que, depois de uma vitória sobre o Barcelona (3-0), perdeu o jogo seguinte com o Portimonense (0-1). O treinador recorda que, dessa altura, sobra apenas Florentino no atual plantel.

«Com o passar do tempo, com a vinda de outros jogadores, nestes três anos, só um dos jogadores [Florentino] é que passou por isso. Aquilo que é mais importante, o nosso foco é a consistência que temos vindo a fazer. Repito: a melhor versão da equipa para amanhã. Consistência e ganhar. Isso vem da personalidade de cada um, pela forma como vejo estes jogadores a trabalhar e pelo que fizeram nos jogos. A seguir a um jogo, temos de perceber o que fizemos de bom e partir imediatamente para o seguinte. Foi nessa base que fizemos este caminho de cinco jogos, só faz sentido amanhã nós fecharmos coim mais uma boa exibição, uma exibição consistente da parte de todos, a melhor versão da equipa e conquistar os três pontos», destacou.

O treinador recorda que a equipa já soma cinco vitórias e, até ao momento, nunca revelou excesso de confiança. «A equipa venceu cinco jogos e no jogo seguinte nunca entrou com excesso de confiança. Não acredito que isso vá acontecer porque a nossa mensagem passa por estarmos, quer na carreira, quer na vida, com determinado equilíbrio e determinada mentalidade vencedora. A cada momento, tenho de dar uma resposta. A preparação deste jogo foi nesse sentido, apresentar a melhor versão da equipa para vencer. É fechar o jogo como temos feito até aqui e pensar no próximo da mesma forma», insistiu.