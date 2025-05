O Benfica chega a Braga na última jornada ainda com hipótese de vencer o título nacional de futebol caso as águias façam um resultado melhor que o Sporting.

Bruno Lage, na antevisão do encontro frente aos «conquistadores», o treinador de 49 anos espera um jogo muito difícil, no entanto, mantém a confiança de que o Benfica pode conquistar o campeonato, apesar de não depender de si próprio.

«O Sp. Braga tem feito realmente uma segunda volta muito boa. Já o disse várias vezes, só um treinador como o Carlos Carvalhal e a sua equipa técnica se podiam reinventar após o mercado de janeiro que tiveram. E como tal vai ser um desafio muito difícil. [...] Estamos muito confiantes que podemos vencer, que podemos ainda ser campeões, mas com consciência que não dependemos apenas de nós», disse em conferência de imprensa o técnico dos encarnados que não tem um lema para a última jornada.

«Lema? É termos a concentração e a motivação naquilo que nós controlamos, que é vencer o jogo. É isso que nos interessa. Temos de fazer a nossa parte, que é vencer o jogo», afirmou.

O treinador do Benfica rejeitou ainda a ideia de se basear na época 54/55, onde as «águias» foram campeãs depois de ultrapassarem na última jornada o Belenenses. Lage garantiu que a única informação que passou aos jogadores foi durante a semana, e não vai partilhar como vai estar o resultado do Sporting durante o encontro com o Sp. Braga.

«Durante os 90 minutos, queremos estar concentrados naquilo que controlamos, que é o jogo. Por isso, nada adianta mudar o estado de espírito dos jogadores a não ser a motivação e a concentração de vencermos o jogo e conquistarmos os três pontos», concluiu.

O Benfica joga frente ao Sp. Braga este sábado às 18h, numa partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.