Na ressaca da dura derrota frente ao Barcelona (4-5), para a Liga dos Campeões, consumada com um golo apontado por Raphinha no último lance da parte, Bruno Lage salientou, na antevisão ao regresso do campeonato, que «o objetivo é levantar a cabeça após esta lição cruel, seguir em frente e, amanhã (sábado), apresentar-nos na máxima força» frente ao Casa Pia.

O técnico das «águias» garante que a equipa tem o foco total no campeonato, mesmo que vá jogar o futuro na Champions poucos dias depois, em Turim, diante da Juventus.

«Preparamos sempre, e apenas, o jogo seguinte. Os jogadores têm de estar focados porque não conseguimos jogar dois jogos de uma vez. Sei que vou jogar com o Casa Pia, passei todas as informações de como defende e ataca, de como podemos jogar contra uma linha de cinco (defesas). Esse tem de ser o foco. Parte do meu exemplo olhar e preparar da melhor forma o jogo seguinte. Estes três pontos são preciosos para vencermos o campeonato. Logo decidirei, em função do desgaste e do melhor momento de cada um, para escolher o onze certo para fazermos um grande jogo frente ao Casa Pia», salientou.

Não se querendo alongar sobre o que aconteceu a meio da semana, no louco duelo com o Barcelona, Bruno Lage abriu uma exceção para defender a opção de Di María em ter batido para a área dos catalães o livre que esteve na génese do contra-ataque que resultou no 4-5, quando o empate até seria um desfecho positivo para as «águias».

«Se fizesse isso (jogar a bola para trás), os adeptos do Benfica nunca iriam perdoar e os jogadores não iriam olhar para mim como olham hoje. Fizemos tudo para ganhar o jogo. Se querem colocar a questão no Di Maria, vejam o minuto 88. O Di María marcava o golo, era o herói e já não merecia a pergunta. Terei todo o gosto em responder às perguntas do Barcelona na próxima conferência. Ninguém vai ficar sem resposta. Neste momento, o que quero é um foco tremendo no jogo seguinte», disse.

O Benfica defronta o Casa Pia, em Rio Maior, para a 19.ª jornada da Liga portuguesa. A partida está agendada para este sábado (18:00), e terá acompanhamento ao minuto, no Maisfutebol.