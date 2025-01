Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Famalicão para a 18.ª jornada da Liga:

[Alguns adeptos falaram de Prestianni, que marcou pela equipa B. Há a possibilidade de voltar em breve para a equipa principal e ter mais minutos?]

«Claro que sim. Por isso é que ele está a jogar na equipa B. Eu tenho um plano para o Prestianni, que tem 18 anos. Aqui ninguém é abandonado e não é uma questão de voltar à equipa A. Ele está na equipa A. Mas quando temos um plano para toda a gente e ter um miúdo de 18 anos como ele que quando começou fez os dois primeiros jogos a titular e depois saiu da equipa com o treinador anterior. Depois, foi à seleção, veio lesionado e esteve imenso tempo lesionado. Há uma semana voltou a lesionar-se na mão. Mas há um plano para ele. Trabalhar o máximo que puder e evoluir como todos os outros estão a evoluir, como se viu hoje com o Andreas, o Barreiro e o Rego, que fez uma arrancada fantástica pela direita e contribuiu para a jogada do quarto golo. O Prestianni é um jogador fantástico e por isso é que o Benfica apostou muito nele. Tem 18 anos e fez um grande golo na equipa B. Gostei da exibição do Prestianni e vejo-o feliz no Benfica. (..) O mais importante é que temos um plano para todos os jogadores. Cabe a eles não desistirem e continuarem a trabalhar, porque as oportunidades estão aí como foi bem visível no onze que apresentámos.»