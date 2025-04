Na tarde desta sexta-feira, ao antever a visita do Benfica ao Vit. Guimarães, Bruno Lage usou a nova tatuagem de Otamendi para dar o mote para o derradeiro mês da Liga.

«Fizemos a análise [do empate com o Arouca] como sempre, devemos mobilizar os jogadores para o jogo seguinte. Já me ouviram a falar de um jogo de cada vez. Curiosamente, o nosso capitão apareceu no treino com uma tatuagem nova: “Un día a la vez" [Um dia de cada vez]. Analisámos o jogo [com o Arouca], percebemos o que fizemos de menos positivo. A equipa está concentrada», argumentou, em conferência de imprensa.

Questionado sobre as mexidas no “onze”, Bruno Lage rematou: «Un día a la vez».

«Não há alterações em relação ao boletim clínico, o mais importante é olhar ao que fazemos dentro do campo. Controlamos a forma de trabalhar. Estamos a um mês de terminar a Liga e ainda só ganhei a Taça da Liga. Quero escolher o melhor onze para vencer, independentemente de serem os alas ou os laterais», concluiu.

O Benfica visita o Vitória de Guimarães (5.º) na noite deste sábado (20h30). As águias são vice-líderes, mas empatadas com o Sporting a 69 pontos.

O Vit. Guimarães-Benfica é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.