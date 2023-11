João Neves, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Desp. Chaves, em jogo da 10.ª jornada da Liga:



«O clima não ajudou, mas tentámos impor o nosso jogo. Entrámos com atitude e vontade de ir buscar o resultado. Chegámos ao golo. Não importa se fui eu ou outro colega a marcar. Não importa quem marcou, importa que o Benfica marcou. Tentámos ir à procurar de outro golo para matar o jogo o mais cedo possível.»



[Como é jogar a lateral-direito?]: «Tento dar sempre o meu melhor. Não é a minha posição de origem, mas se o mister me colocou ali, é porque vê que tenho características para jogar ali. A minha concentração... tento que esteja sempre no máximo. Não muda por jogar na direita, na esquerda, no meio, atrás ou à frente. A concentração é sempre máxima.»



[Importante ganhar antes do dérbi com o Sporting]: «O jogo com o Sporting é importante, mas a meio da semana temos um jogo mais importante porque é o próximo. Vamos tentar ganhar.»