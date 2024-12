Leandro Barreiro, em declarações à BTV, depois do triunfo do Benfica sobre o Vitória (1-0), no Estádio da Luz, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

Vitória importante e difícil?

- Sim foi um jogo mais difícil, contra um bom adversário, fizemos um bom jogo. Hoje sabíamos que ia ser mais complicado, mas mesmo assim conseguimos ganhar o jogo que era muito importante.

Papel determinante no meio-campo e esteve no golo do Benfica.

- Foi uma jogada muito bonita, também foi importante para vencermos o jogo hoje, um jogo mais complicado, mas mesmo assim conseguimos a vitória.

Oitava vitória consecutiva de Bruno Lage, a equipa continua firme para chegar ao primeiro lugar?

- Está sim, o mais importante é que sabemos que temos de continuar a trabalhar. Ganhámos o jogo hoje, agora o foco vai para quarta-feira [Benfica-Bolonha], outro objetivo, mas queremos ganhar esse jogo. Sempre a olhar para a frente e continuar a trabalhar.