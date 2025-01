Leandro Barreiro em declarações à BTV depois de ter marcado um hat-trick na goleada do Benfica ao Famalicão (4-0), no Estádio da Luz, no jogo de abertura da 18.ª jornada da Liga:

É a primeira vez na carreira que marca três golos. É uma noite para jamais esquecer?

«Acho que ainda estou a sonhar. Uau! Nem sei o que dizer, marcar três golos... Já tinha marcado um golo num jogo na minha carreira, mas três num jogo…nem sei o que dizer. Depois do primeiro, veio o segundo e já estavam os colegas a dizer “vai para o terceiro”. Há dias assim, estou muito feliz.

O prémio de melhor em campo tinha de ser para o Leo Barreiro?

Hoje sim.

Daqui a poucos dias o Benfica defronta o Benfica para a Liga dos campeões. Quer deixar um apelo aos adeptos?

Claro, ganhar hoje era muito importante fazer o nosso trabalho. Daqui a poucos dias temos mais um jogo importante na Liga dos Campeões e precisamos de todos. Nós no campo e os adeptos fora a apoiarem-nos nos momentos fáceis, mas também nos momentos menos bons como também já tinha dito nas minhas redes sociais. Precisamos de todos».