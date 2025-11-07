O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta sexta-feira, as avaliações ao trabalho das equipas de arbitragem nomeadas para a nona jornada da Liga. A receção do Benfica ao Arouca (5-0) foi dirigida por Hélder Carvalho, prejudicado por um «insatisfatório». Em contraponto, o VAR comandado por Luís Ferreira foi premiado com um «muito satisfatório».

No Estoril-Nacional (1-1), a equipa de arbitragem liderada por Miguel Fonseca e o VAR comandado por João Casegas foram avaliados em «insatisfatório».

Consulte todas as avaliações.

Alverca-Gil Vicente

Arbitragem: Muito Satisfatório

VAR: Satisfatório

Santa Clara-AVS

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Benfica-Arouca

Arbitragem: Insatisfatório

VAR: Muito Satisfatório

Estrela da Amadora-Rio Ave

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Famalicão-Vitória de Guimarães

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Estoril-Nacional

Arbitragem: Insatisfatório

VAR: Insatisfatório

Tondela-Sporting

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Sp. Braga-Casa Pia

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Moreirense-FC Porto

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Muito Satisfatório

RELACIONADOS
Eleições Benfica: recorde mundial da primeira volta não conta para o Guinness
Pedro Proença reforça «apelo à tranquilidade» após reunião com APAF
Chamada à Seleção valida melhor momento da carreira de Carlos Forbs