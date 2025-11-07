Liga: arbitragens de Benfica-Arouca e Estoril-Nacional com nota negativa
Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as avaliações da nona jornada
Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as avaliações da nona jornada
O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta sexta-feira, as avaliações ao trabalho das equipas de arbitragem nomeadas para a nona jornada da Liga. A receção do Benfica ao Arouca (5-0) foi dirigida por Hélder Carvalho, prejudicado por um «insatisfatório». Em contraponto, o VAR comandado por Luís Ferreira foi premiado com um «muito satisfatório».
No Estoril-Nacional (1-1), a equipa de arbitragem liderada por Miguel Fonseca e o VAR comandado por João Casegas foram avaliados em «insatisfatório».
Consulte todas as avaliações.
Alverca-Gil Vicente
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
Santa Clara-AVS
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Benfica-Arouca
Arbitragem: Insatisfatório
VAR: Muito Satisfatório
Estrela da Amadora-Rio Ave
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Famalicão-Vitória de Guimarães
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Estoril-Nacional
Arbitragem: Insatisfatório
VAR: Insatisfatório
Tondela-Sporting
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Sp. Braga-Casa Pia
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Moreirense-FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito Satisfatório