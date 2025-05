Bruno Lage, do Benfica, foi eleito o melhor treinador do mês de abril da Liga.

«Pela quarta vez na presente temporada, terceira consecutiva, o vencedor da votação para Treinador do Mês da Liga Portugal Betclic é Bruno Lage, do SL Benfica», pode ler-se no comunicado oficial publicado no site da Liga.

O timoneiro dos encarnados arrecadou um total de 25,40 por cento dos votos, ultrapassando a concorrência de Luís Freire, do V. Guimarães, com 21,43, e Rui Borges, do Sporting, com 18,25.

Em abril, Lage venceu o Farense (3-2), FC Porto (4-1), V. Guimarães (3-0) e o AVS (6-0). Empatou também com o Arouca (2-2).

