O triunfo sobre o FC Porto, por 4-1, permite ao Benfica dominar o onze ideal da jornada 11 da Liga. Cruzando os dados do Maisfutebol e do SofaScore – parceiro estatístico – as águias contam com quatro representantes.

Em relação à ronda anterior, apenas o lateral Álvaro Carreras repete a presença, pela terceira jornada consecutiva.

De resto, este é um onze repleto de estreantes, uma vez que apenas Di María, Carreras, Gabriel Silva (Santa Clara) e Tiago Esgaio (Arouca) repetem a distinção.

Na baliza está Bruno Varela, o mais inconformado na derrota do Vitória de Guimarães nos Açores, diante do Santa Clara (1-0).

O quarteto defensivo é composto por Tiago Esgaio, Patrick William (Rio Ave) e pela dupla Tomás Araújo e Carreras, do Benfica.

No miolo, Ricardo Horta, do Sp. Braga, é acompanhado por Morita (Sporting), Aursnes (Benfica) e Gabriel Silva.

Na frente, o leão Harder faz dupla com a águia Di María.

O astro argentino, de 36 anos, arrecadou a melhor combinação da jornada, com nota de 5 e 8.7, totalizando 13.7. No duelo com o FC Porto, Di María assinou dois golos.