O Benfica recebe o Boavista na 23.ª jornada, no final de tarde deste sábado. Depois da qualificação para os “oitavos” da Liga dos Campeões, as águias defrontam um adversário aflito na tabela, o último classificado da Liga.

Para esta partida na Luz, Bruno Lage não conta com os lesionados Manu Silva, Renato Sanches, Di María, Florentino, Tiago Gouveia, Bah e Aursnes, nem com o castigado Leandro Barreiro.

Do outro lado, Lito Vidigal não conta com os lesionados Tomás Silva, Augusto Dabó, Luís Pires, Marco Ribeiro, João Gonçalves e Filipe Ferreira. Entre as “Panteras”, há expectativa para conhecer a aptidão física dos reforços inscritos nas últimas semanas.

No Benfica, as mexidas vão da baliza ao meio-campo, sobretudo pela sobrecarga admitida por Bruno Lage e pelo calendário apetrechado, entre Liga, Taça e Champions.

Consulte na galeria associada os onzes prováveis para o Benfica-Boavista.

Este encontro da 23.ª jornada afigura-se importante para as contas de Benfica e Boavista, ora pelo título, ora pela sobrevivência. É um duelo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, e que arranca pelas 18h deste sábado.