O Benfica recebe o Vizela esta sexta-feira, a partir das 20h15, num encontro que abre a 26.ª jornada da Liga.

Na primeira volta, no Minho, os encarnados tiveram muitas dificuldades para derrotar a equipa de Álvaro Pacheco, mas chegaram ao triunfo graças a um golo de Rafa, já no oitavo minuto de descontos.

Para o jogo desta sexta-feira, Nelson Veríssimo deve mexer apenas no ataque. Roman Yaremchuk está engripado e, à semelhança do que aconteceu com Darwin Nuñez, é dúvida para o jogo de mais logo, embora o técnico das águias acredite na recuperação do ucraniano.

Darwin deverá, então, ser o elemento mais adiantado da equipa da Luz, com a restante equipa a permanecer inalterada.

No lado do Vizela, Álvaro Pacheco já pode contar com Cassiano, que esteve ausente nos dois últimos jogos devido a castigo, e Schettine deverá ser relegado para o banco.

O Benfica vem de duas vitórias seguidas, a última das quais no Algarve, diante do Portimonense, por 2-1. Os minhotos, que não vencem há cinco jornadas, protagonizaram uma má exibição nos Açores, tendo perdido por 3-1 com o Santa Clara.

Os encarnados estão no terceiro posto da Liga, com 57 pontos. Já o Vizela, é 14.º, com 24.

A bola começa a rolar na Luz a partir das 20h15. Pode seguir o encontro ao minuto no Maisfutebol. Veja os onzes prováveis na galeria associada.