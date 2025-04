O Benfica visita a fortaleza do Vitória de Guimarães na noite deste sábado, a propósito da 30.ª jornada da Liga. Na sequência do triunfo do Sporting sobre o Moreirense (3-1), as águias estão obrigadas a vencer para voltar a igualar os leões no topo da tabela, desta feita com 72 pontos.

Para este encontro, Bruno Lage não deverá apresentar alterações, repetindo o “onze” apresentado na Luz, frente ao Arouca (2-2). O timoneiro das águias continua sem contar com os lesionados Bah, Manu Silva e Renato Sanches.

Por sua vez, Luís Freire não conta com o castigado Toni Borevkovic – habitual titular no centro da defesa que está de fora por acumulação de cartões amarelos – nem com Umaro Embaló, envolvido num caso de doping.

O Vitória de Guimarães tem esta noite uma importante oportunidade de consolidar o 5.º lugar, depois de o Santa Clara empatar frente ao Rio Ave (1-1).

Consulte na galeria associada os onzes prováveis de vimaranenses e águias.

O Vit. Guimarães-Benfica está agendado para a noite deste sábado (20h30) e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.