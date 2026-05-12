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Há 34 min
Liga: Schjelderup eleito avançado do mês de abril
Extremo do Benfica destacou-se com dois golos e uma assistência em quatro jogos
TFR
Extremo do Benfica destacou-se com dois golos e uma assistência em quatro jogos
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Andreas Schjelderup, do Benfica, foi nomeado avançado do mês de abril. O extremo norueguês destacou-se nos quatro jogos da Liga.
Com uma assistência no empate com o Casa Pia (1-1), um golo na vitória frente ao Nacional (2-0) e outro tento certeiro no triunfo frente ao Sporting (2-1), o avançado de 21 anos foi essencial para José Mourinho - tendo ficado em branco apenas na goleada ao Moreirense (4-1).
Schjelderup eleito o Avançado do Mês de abril da #LigaPortugalBetclic ✨ pic.twitter.com/NVk44EBy9X— SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2026
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TAGS: Benfica Liga Schjelderup Premio Avançado
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