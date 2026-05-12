Andreas Schjelderup, do Benfica, foi nomeado avançado do mês de abril. O extremo norueguês destacou-se nos quatro jogos da Liga. 

Com uma assistência no empate com o Casa Pia (1-1), um golo na vitória frente ao Nacional (2-0) e outro tento certeiro no triunfo frente ao Sporting (2-1), o avançado de 21 anos foi essencial para José Mourinho - tendo ficado em branco apenas na goleada ao Moreirense (4-1). 

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