Andreas Schjelderup, do Benfica, foi nomeado avançado do mês de abril. O extremo norueguês destacou-se nos quatro jogos da Liga.

Com uma assistência no empate com o Casa Pia (1-1), um golo na vitória frente ao Nacional (2-0) e outro tento certeiro no triunfo frente ao Sporting (2-1), o avançado de 21 anos foi essencial para José Mourinho - tendo ficado em branco apenas na goleada ao Moreirense (4-1).