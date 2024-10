A propósito do reencontro entre Kökcü e o Feyenoord, a estação televisiva da ESPN, dos Países Baixos, entrevistou o pai do jogador do Benfica e abordou o passado, o presente e o futuro carreira do próprio filho.

Halis Kökcü começou por falar do antigo treinador do Benfica, Roger Schmidt, que esteve inclusivamente envolvido num desentendimento com o médio turco, que marcou a relação entre ambos.

«Os treinadores e os jogadores têm sempre de sair de repente quando as coisas não estão a correr bem, mas o Benfica é um grande clube. Os adeptos são como os do Feyenoord, vivem tudo. Nunca tivemos dúvidas, porque aqui é fantástico. Tanto o clima como o futebol».

Com Arne Slot no comando do Liverpool, surgiram, nos últimos meses, rumores sobre uma possível transferência de Kökcü para os Reds. O pai não nega esses rumores e deixa a porta aberta.

«Estamos a falar de um futebolista profissional. Por isso, podemos falar de vários clubes. Tanto do Liverpool como também de outros clubes. Mas o foco do Orkun é o mais importante e está atualmente no Benfica», respondeu.

«No futebol moderno, todos os clubes pensam em ter lucro. Os adeptos e o clube vivem bem com isso. Esse também é o projeto aqui, no Benfica. Veremos onde é que ele vai parar no futuro. Arne Slot é um bom amigo nosso. Já passaram por muita coisa juntos. Liverpool? Porque não?»