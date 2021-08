Lucas Veríssimo, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após o jogo com o Moreirense:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, como são todos aqui.

Podíamos ter feito um placard melhor na primeira parte, mas infelizmente a bola não entrou. Acabámos a sofrer um golo no final e isso acabou por dificultar na segunda parte. Com a expulsão, eles acabaram por crescer, mas a nossa equipa soube comportar-se bem durante todo o jogo. É de exaltar toda a dedicação e empenho da equipa, que correu do início ao fim depois de uma viagem desgastante.»

[Comportamento do Benfica após a expulsão de Diogo Gonçalves]

«Sabemos que essas coisas podem acontecer e infelizmente aconteceu hoje. Mas todos correram do princípio ao fim.

A torcida a apoiar do início ao fim foi muito bom. Nunca tinha sentido isto aqui ainda. Foi a primeira vez e espero que seja assim durante toda a temporada. No final, tenho a certeza de que vamos sorrir todos.»