Duas semanas depois de ter sido operado ao joelho direito, Lucas Veríssimo regressou ao Seixal.

Os meios oficiais do Benfica, captaram em vídeo o momento do reencontro com os companheiros de equipa, que o saudaram o central brasileiro num momento delicado da carreira.

Veríssimo chegou de canadianas e também com um penteado novo que despertou a atenção da equipa. «Foi o teu filho que cortou o cabelo?», brincou um dos colegas.

O defesa internacional brasileiro recupera de um rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo, e não volta a jogar nesta época.