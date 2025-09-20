Luís Filipe Vieira vai assistir ao primeiro jogo de José Mourinho, após o regresso ao comando técnico da equipa principal do Benfica.

O antigo presidente das águias e candidato ao cargo nas eleições de 25 de outubro marcará presença nas bancadas do Estádio do Clube Desportivo das Aves, para o jogo que coloca frente a frente o AVS e o Benfica, a contar para a 6.ª jornada da Liga.

Recorde-se que, esta sexta-feira, Luís Filipe Vieira garantiu que qualquer um dos candidatos gostaria de trabalhar com o «Special One» e assegurou não «colocar em causa» a escolha de Rui Costa, que ofereceu ao técnico um contrato válido até 2027.

