Luís Filipe Vieira revelou, na última segunda-feira, que tinha almoçado com inspetores na sua própria casa antes de saber que ia ser detido. Ora, esta terça-feira, a Polícia Judiciária negou que qualquer inspetor tenha estado à mesa com o antigo presidente do Benfica.



«Face a notícias vindas a público sobre um eventual almoço em casa do Sr. Luís Filipe Vieira a Polícia Judiciária informa que nenhum elemento da PJ esteve envolvido nessa situação», lê-se na publicação no Twitter.



No entanto, o ex-líder das águias não especificou com quem almoçou nas declarações proferidas na passada segunda-feira. Ainda assim, Luís Filipe Vieira fez questão de esclarecer as suas palavras, esta terça-feira.



«Não foram inspetadores da Judiciária. E desmentiram uma coisa que eu nem disse», disse, na CMTV, confirmando que ofereceu almoço aos agentes da Autoridade Tributária.



Aquando da detenção de Vieira, o Ministério Público referiu que participaram nas investigações 66 inspetores tributários, sendo 25 da Direção de Finanças de Braga, oito da Direção de Finanças do Porto, 26 da Direção de Finanças de Lisboa e dois da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), para além de nove elementos do Núcleo de Informática Forense. Participaram ainda, segundo o DCIAP, quatro magistrados seus, três Juízes de Instrução Criminal e 74 polícias da PSP, nove dos quais a exercerem funções no DCIAP.

