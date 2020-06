Luís Filipe Vieira já aceitou o pedido de demissão de Bruno Lage, pelo que o homem de Setúbal já não é treinador da equipa principal do Benfica. Nesta altura ainda está em equação quem pegará na equipa até que seja nomeado um novo técnico.

Recorde-se que Bruno Lage colocou o lugar à disposição logo após o final do jogo na Madeira, no qual o Benfica foi derrotado pelo Marítimo por 2-0, tendo o presidente encarnado aceitado imediatamente a saída do até então treinador encarnado.

A notícia de que Bruno Lage tinha colocado o lugar à disposição foi revelada por Luís Filipe Vieira na sala de imprensa, ele que por um lapso não esclareceu logo na altura que já tinha aceitado o pedido de demissão.

«Quero dizer-vos que o nosso treinador Bruno Lage dirigiu-se a mim com uma grande elevação e disse-me: ‘Presidente, o meu lugar está à disposição, entendo que neste momento as coisas não são boas para o Benfica. Não quer dizer que não tenha capacidade para dar a volta. Parece que toda a gente quer que me vá embora. E se aceitarem, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica’», referiu o presidente na altura.