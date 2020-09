O presidente do Corinthians teceu duras críticas ao homólogo do Benfica por causa dos negócios de Pedrinho e de Yony González. Andrés Sánchez admitiu que Luís Filipe Vieira foi a pessoa que mais o tirou do sério nos últimos tempos e chegou a soltar um palavrão em direto.



«Tem o rei na barriga, esse filho da mãe. Fizemos um acordo de vender o Pedrinho por 20 milhões e tínhamos de comprar o Yony por três. Ele queria colocar no mesmo contrato, disse-lhe que não. Eram coisas diferentes. Ficou acertado que íamos comprar. Nesse caminho, ele tinha de enviar uma carta ao Corinthians para termos acesso à antecipação [do dinheiro] da venda nos bancos. A certa altura vimos o contrato que ele fez e nós aprovámos que o Yony tinha de jogar cinco jogos para o comprarmos. E quando surgiu a pandemia, ele só tinha feito quatro jogos. Mandámos-lhe um e-mail, em português para ele entender, que se não desse a carta, devolveríamos o Yony. Foi o que aconteceu: não deu a carta e nós devolvemos o Yony. Ele ficou nervosinho e queria descontar os três milhões no negócio do Pedrinho. Recusei», explicou, em declarações à Fox Sports.



«Quando começámos a falar do Pedrinho, a oferta era entre 15 a 18 milhões, mas como tínhamos de pagar três milhões pelo Yony, ele queria pagar 17 milhões. Chegámos a acordo e ele pagou 18 milhões pelo Pedrinho. Ele tratou muito mal o Corinthians e faltou-me ao respeito. Faz parte, já não é a primeira vez. Já quando foi a venda do Elias... Ele acha que é o presidente do planeta, mas é simplesmente o presidente do Benfica. Ele acha que a sua equipa é muito grande e o Corinthians pequeno», acrescentou.



Veja as declarações de Andrés Sánchez: